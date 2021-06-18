На выборах в Тегеране максимально соблюдаются протоколы по борьбе с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 18 июня. /ТАСС/. Медицинские протоколы по борьбе с коронавирусом максимально соблюдаются на президентских выборах в Тегеране. Об этом заявил в пятницу глава штаба по борьбе с коронавирусом в столичной провинции Алиреза Зали.

"Отчеты, которые направляются в штаб в Тегеране, свидетельствуют о том, что медицинские протоколы и процедуры максимально соблюдаются", - цитирует его агентство ISNA. Зали отметил, что "коллеги из "Красного полумесяца Ирана" помогают наблюдать за соблюдением протоколов". "Также важно, что сами люди соблюдают [правила], используют маски и личные вещи", - добавил он.

По словам чиновника, "одним из самых важных факторов для снижения скопления людей в городе во время выборов стало большое количество избирательных участков". "В настоящий момент у нас в провинции 6 870 участков, что в полтора - два раза больше, чем в прежние годы", - отметил он.

Голосование началось в Иране в 07:00 по местному времени (05:30 мск). Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за председателя Верховного суда Эбрахима Раиси готовы проголосовать 63% избирателей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9% избирателей. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.

На текущий момент все кандидаты проголосовали на выборах. Кроме того, свои голоса отдали духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, действующий президент Хасан Роухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Последний голосовал на избирательном участке в турецкой Анталье, куда приехал для участия в саммите организации "Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе".