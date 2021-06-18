В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Эвакуация 281 человека проведена из-за подтопления в Ялте, все они расселены в гостиницы и санатории, сообщила в пятницу на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

"Продолжаем эвакуацию жителей из подтопленных домов - уже эвакуировали 281 человека (49 из них - дети). Расселили в гостиницы и санатории, за что огромное спасибо руководителям средств размещения", - написала Павленко.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Один человек в результате стихии погиб, восемь пострадали.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.