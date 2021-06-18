Голикова заявила о сходстве симптомов заражения индийским штаммом с простудными

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса схожи с простудными, среди них насморк, боль в горле и головная боль. Об этом в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже - антибиотики принимают, потому что симптомы схожи при простудном заболевании. И по сути запускают процесс развития заболевания, не различая, что это - обычная простуда или ковид", - сказала она на брифинге в доме правительства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 июня заявила, что индийский штамм интенсивно распространяется на территории России. В тот же день на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал важным продолжить исследование новых штаммов инфекции и сделать все необходимое, чтобы не допустить их распространения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 177,5 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 281 309 случаев заражения, выздоровели 4 850 659 человек, умерли 128 445. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.