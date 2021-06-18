В Санкт-Петербурге занято 90% коечного фонда для зараженных коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Коечный фонд для больных COVID-19 в Петербурге занят на 90%, в городе развернуто свыше 9 тыс. коек, сообщил в пятницу в эфире телеканала "78" глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе, академик РАН Евгений Шляхто.

"У нас сейчас чуть больше 9 тыс. коечного фонда, чуть больше 90% уже занято. Поэтому вопрос открытия дополнительного коечного фонда стоит на повестке. Речь сейчас идет о том, что вводятся дополнительные городские учреждения, перепрофилируются, и уже известны даты перепрофилирования федеральных учреждений", - сказал он. Шляхто добавил, что дефицита коек в Петербурге нет.

По его словам, в 20-х числах июня койки для больных с коронавирусом будут развернуты в Северо-Западном государственном медицинском университете (СЗГМУ) им. Мечникова, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинским университетом имени академика И. П. Павлова. Если ситуация потребует, койки будут развернуты и в филиале Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в городе как "непростую, но контролируемую".

По последним данным, в Петербурге выявили 455 340 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 426 877 человек, умерли 15 202. За последние сутки в городе выявили 970 случаев заражения.