Минкультуры ограничит число зрителей в подведомственных учреждениях в Москве до 1 тыс.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ сокращает до 1 тыс. число зрителей на развлекательных и зрелищных мероприятиях, проводимых подведомственными учреждениями в Москве, в период с 18 по 29 июня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Приказом ведомства с 18 по 29 июня 2021 года устанавливается ограничение на одновременное присутствие не более 50% зрителей на концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях, проводимых подведомственными учреждениями. При этом количество посетителей не должно превышать 1 тыс. человек при обязательном условии, что все присутствующие будут обеспечены посадочными местами", - сообщили в Минкультуры.

Ранее в пятницу мэр столицы Сергей Собянин сообщил об ограничении числа посетителей зрелищных мероприятий до 1 тыс. человек.

Театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогли начать работу с 1 августа 2020 года при условии заполняемости зала не более чем на 50%. 10 ноября эту долю сократили вдвое. Московские власти разрешили вновь увеличить максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах с 25% до 50% от общей вместимости с 22 января.

В Минкультуры напомнили, что работники старше 65 лет подведомственных учреждений, расположенных в Москве, а также граждане, имеющие заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения столицы, были переведены на дистанционный режим работы. "На удаленный формат переведены не менее 30 % сотрудников, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений", - уточнили в пресс-службе.