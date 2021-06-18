В Крыму туристам посоветовали временно воздержаться от посещения гор

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Посещение гор и других природных объектов на территории Крыма, где в отдельных районах количество выпавших осадков превысило трехмесячную норму, сопряжено с риском. Об этом в пятницу в эфире телеканала РБК заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"Сейчас действительно не стоит посещать горы, не стоит посещать ряд объектов показа, которые так или иначе связаны с природой и где могут быть те или иные рисковые ситуации", - сказал Волченко. При этом министр исключил необходимость ввода ограничений по въезду.

По словам Волченко, аэропорт и железная дорога продолжают работать в штатном режиме, несмотря на непогоду. Туристы беспрепятственно могут приехать в Крым и покинуть полуостров.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов. В ряде городов и районов Крыма введен режим ЧС регионального уровня.