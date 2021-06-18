Обязательную для отдельных категорий граждан вакцинацию от ковида ввели в Тульской области

ТУЛА, 18 июня. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врача по Тульской области подписал постановление о введении в регионе обязательного проведения вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан. В частности, работники торговли и общепита, образования, здравоохранения, транспорта, МФЦ и госслужащие должны до 15 августа сделать прививку двумя компонентами вакцины, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В регионе введено обязательное проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. В их числе работники предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, также государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления. Провести вакцинацию первом компонентом необходимо в срок до 15 июля, вторым - до 15 августа. Планируется привить не менее 60% от общей численности сотрудников", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В пресс-службе отметили, что ответственность за исполнение постановления возложена на руководителей организаций и предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, необходимость обязательной вакцинации связана с ухудшением эпидситуации, увеличением числа заболевших и госпитализированных в регионе.

"Просим всех с пониманием отнестись ко всем вводимым мерам, в том числе вакцинации. Это необходимо для сохранения жизни и здоровья людей", - приводит пресс-служба слова Ломовцева.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 июня, в Тульской области с начала пандемии выявлено 41 206 случаев заражения коронавирусом, в том числе 77 за последние сутки. Выздоровел 38 541 человек, умер 2 141 пациент. С 16 июня предприятиям и организациям региона рекомендовали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от ковида. С 17 июня отменили все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, ограничили время работы предприятий общественного питания с 24:00 до 07:00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.