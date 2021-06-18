В РСТ считают, что более 7 млн россиян потенциально могут отдохнуть в Турции в этом году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 7 млн россиян смогут отдохнуть в Турции в этом году, если позволит эпидемическая ситуация, сообщил ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

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"За апрель - июнь в Турции планировали отдохнуть 1,5 млн россиян, возможно, если позволит эпидемическая ситуация, в Турции [в этом году] отдохнет больше, чем в 2019 году. Тогда это было почти 7 млн", - сказал Игнатьев.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не дают прогнозов. "Пока нет ясности с частотой рейсов и допусками чартеров. Когда станет понятно, сможем оценить потенциальный поток", - отметила в беседе с ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России в пятницу принял решение о восстановлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Цены на отдых в Турции

По словам Игнатьева, цены на отдых в Турции для россиян в этом году останутся на уровне 2020 года.

"Туроператоры готовы стартовать с 22 июня, главное - формальный допуск чартеров. Цены будут держать на уровне 2020 года, чтобы восстановить поток", - сказал Игнатьев.

Туроператоры пока тоже не прогнозируют роста цен на отдых в Турции. Как минимум первые две недели цены будут держаться на том уровне, который был до введения ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе "Интуриста". Потом в зависимости от ситуации на рынке цены могут либо пойти вниз, если спрос окажется недостаточно высоким, либо вверх, если места в отелях начнут заканчиваться, предположили в компании.

В Tez Tour озвучивают схожий прогноз. "Турецкие отели с нетерпением ждут российских туристов в надежде увеличить свою текущую загрузку и с высокой долей вероятности на первом этапе после открытия авиасообщения будут готовы предложить гостям выгодные условия размещения по стоимости раннего бронирования. Однако с увеличением количества заявок на отдых в стране уровень цен на проживание, скорее всего, повысится", - сообщил ТАСС представитель компании.

В пресс-службе Anex Tour ТАСС сообщили, что цены на отдых в Турции "скорее всего, не сильно изменятся относительно того уровня, который был в продаже на лето до закрытия".