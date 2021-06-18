Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия планирует в ближайшие дни возобновить пассажирское авиасообщение с рядом стран, включая США, и увеличить количество рейсов еще в несколько. Об этом сообщила на брифинге в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В первую очередь это решение коснется популярной среди туристов Турции - сообщение, резко ограниченное в середине апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции в республике, планируется восстановить уже с 22 июня.

ТАСС собрал главное о новых решениях оперативного штаба.

Возвращение Турции, открытие США

Оперативный штаб счел целесообразным восстановление полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Заболеваемость в стране по сравнению с серединой апреля снизилась в 10 раз, а инспекция российских экспертов, по словам Голиковой, показала высокий уровень соблюдения противоэпидемических мер, несмотря на некоторые замечания.

Россия восстановит как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, согласованным до его приостановки.

С 28 июня решено возобновить регулярное авиасообщение с США по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк. В перечень "открытых" с этой даты стран оперативный штаб также предложил включить Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр и Северную Македонию.

Россия с 28 июня также рассчитывает увеличить количество рейсов в некоторые страны, куда полеты уже разрешили ранее. Это Австрия, Азербайджан, Армения, Греция (в том числе из регионов и в том числе на острова), Катар, Финляндия, Хорватия и Швейцария.

Оперативный штаб предложит правительству включить Китай и Лихтенштейн в список государств, граждане которых (а также лица с видом на жительство или постоянно живущие там) имеют право въезжать в Россию.

Вопрос прививки

Голикова призвала россиян, планирующих выезд за рубеж, привиться от коронавируса. По ее словам, несмотря на то что российские вакцины пока не признаны Всемирной организацией здравоохранения, несколько стран уже заявил о готовности принимать россиян, привившихся отечественными препаратами, в первую очередь самым популярным - "Спутник V". О каких государствах идет речь, вице-премьер не уточнила.

Ревакцинация в России