Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия планирует в ближайшие дни возобновить пассажирское авиасообщение с рядом стран, включая США, и увеличить количество рейсов еще в несколько. Об этом сообщила на брифинге в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В первую очередь это решение коснется популярной среди туристов Турции - сообщение, резко ограниченное в середине апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции в республике, планируется восстановить уже с 22 июня.
ТАСС собрал главное о новых решениях оперативного штаба.
Возвращение Турции, открытие США
- Оперативный штаб счел целесообразным восстановление полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Заболеваемость в стране по сравнению с серединой апреля снизилась в 10 раз, а инспекция российских экспертов, по словам Голиковой, показала высокий уровень соблюдения противоэпидемических мер, несмотря на некоторые замечания.
- Россия восстановит как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, согласованным до его приостановки.
- С 28 июня решено возобновить регулярное авиасообщение с США по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк. В перечень "открытых" с этой даты стран оперативный штаб также предложил включить Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр и Северную Македонию.
- Россия с 28 июня также рассчитывает увеличить количество рейсов в некоторые страны, куда полеты уже разрешили ранее. Это Австрия, Азербайджан, Армения, Греция (в том числе из регионов и в том числе на острова), Катар, Финляндия, Хорватия и Швейцария.
- Оперативный штаб предложит правительству включить Китай и Лихтенштейн в список государств, граждане которых (а также лица с видом на жительство или постоянно живущие там) имеют право въезжать в Россию.
Вопрос прививки
- Голикова призвала россиян, планирующих выезд за рубеж, привиться от коронавируса. По ее словам, несмотря на то что российские вакцины пока не признаны Всемирной организацией здравоохранения, несколько стран уже заявил о готовности принимать россиян, привившихся отечественными препаратами, в первую очередь самым популярным - "Спутник V". О каких государствах идет речь, вице-премьер не уточнила.
Ревакцинация в России
- На данный момент в России хотя бы одну дозу вакцины получили 19,7 млн человек, а обе - 16,1 млн, сообщила Голикова. Как сообщалось ранее, для достижения коллективного иммунитета власти рассчитывают привить 68,6 млн человек, то есть план выполнен на 28,7% даже с учетом только начавших вакцинацию.
- При этом в последние два дня, то есть после решений ряда регионов (в первую очередь Москвы и Подмосковья) об обязательности прививки для работников ряда сфер, объемы вакцинации возросли. В масштабе страны рост составил 5%, а в Московской и Сахалинской областях - около 30%.
- Из-за сложной эпидемической обстановки Голикова призвала тех, кто привился больше полугода назад, вновь пройти вакцинацию. По ее словам, в обычных условиях срок для ревакцинации составляет 12 месяцев, однако "в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки" он сокращается вдвое, до 6 месяцев. Кроме того, необходимо прививаться через 6 месяцев после перенесенной инфекции.