Оверчук заявил, что все страны могут подключиться к приложению "Путешествую без COVID-19"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Все страны мира могут подключиться к приложению "Путешествую без COVID-19". Об этом заявил в кулуарах 90-го заседания экономического совета стран СНГ вице-премьер Алексей Оверчук.

"Все страны мира в любой момент имеют возможность подключиться к приложению "Путешествую без COVID-19". Все технические решения для этого разработаны и доступны", - сказал Оверчук.

На заседании он также отметил, что планируется переход на обязательное использование приложения для въезда в Россию граждан стран ЕАЭС с 1 июля, а стран СНГ - с 1 сентября 2021 года.

Приложение "Путешествую без COVID-19" создано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы позволить людям, не заразившимся коронавирусом, перемещаться между государствами ЕАЭС в период пандемии. С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа и, если он отрицательный, отправляться в поездку. Результат теста, который нужно предъявлять на границе, также хранится и отображается в приложении. Данное приложение можно скачать в магазинах App Store или Google Play.