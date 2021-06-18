Россия возобновит чартерные авиарейсы в Турцию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия с 22 июня восстановит как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, согласованным до его приостановки. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"По итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе также сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля 2021 года включительно.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.