ГП попросили проверить законность приказа об оказании медпомощи только вакцинированным

"Прошу вас провести проверку законности действий должностных лиц, принявших приказ №541, а также принять меры для недопущения негативных последствий с целью соблюдения прав и свобод граждан России и защиты их права на жизнь и охрану здоровья", - сказано в тексте обращения. Там подчеркивается, что руководителем департамента здравоохранения г. Москвы был утвержден приказ №541 "О плановой госпитализации в период заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стационарные медицинские организации государственной системы здравоохранения", в соответствии с которым плановая госпитализация осуществляется строго при наличии сведений о проведенной вакцинации и/либо при наличии у пациентов антител IgG c уровнем, превышающим референсные значения (более 10), при этом сведения должны быть занесены в систему ЕМИАС.

"Данное положение прямо противоречит ст. 41 Конституции РФ в связи с тем, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь согласно ст. 6, 10, 11, 12, 18, 19 ФЗ-323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", а также иными нормативными актами, в связи с тем, что данный приказ является вмешательством в лечебный процесс, при том что плановая медицинская помощь определяется лечащим врачом по показаниям и в соответствии с приказами и клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ", - сказано в тексте письма генпрокурору.

Кроме этого, там говорится, что данный приказ грозит увеличением тяжелых заболеваний, а также возможным увеличением числа случаев смертности и инвалидизации среди граждан Российской Федерации, которым не будет оказана плановая медицинская помощь в установленные законом сроки. "Более того, приказ департамента здравоохранения Москвы создает предпосылки для снижения качества медицинской помощи в связи с возникшим вслед за его принятием массовыми нарушениями порядков и стандартов оказания медицинской помощи, создавая предпосылки для последующего привлечения к административной и уголовной ответственности медицинских работников", - заключается в тексте обращения.

Ранее на сайте Депздрава Москвы появилась информация о том, что столичные больницы временно будут оказывать плановую помощь только пациентам с прививкой от коронавируса. Исключение составляют люди с онкологией и с заболеваниями крови. Этим права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией. Кроме того, в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространства.

Уточняется, что экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме.