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Пандемия COVID-19

Власти Подмосковья рассчитывают на рост темпов вакцинации от коронавируса

Сделать вакцину в регионе можно в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают, что жители региона будут делать 30-50 тысяч прививок от коронавируса в сутки. Об этом сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"Сейчас где-то 1,2 млн [человек] привито. Таким темпом, которым мы сейчас пошли, мы будем, думаю, тысяч 30-40, может, на 50 тысяч выйдем вакцин в сутки, потому что мы и ночью работаем", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Сделать вакцину от коронавируса в Подмосковье можно в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Накануне главный санитарный врач региона Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, социальной защиты, госслужащих. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат.

Теги
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