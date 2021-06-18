Южная Осетия окажет помощь Керчи в ликвидации последствий стихии

"Керчь терпит бедствие. Друзья познаются в беде. Мы должны оказать Керчи посильную помощь", - передает пресс-служба слова президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Он поручил МЧС Южной Осетии связаться с коллегами из Республики Крым и проработать вопрос оказания помощи.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Один человек в результате стихии погиб, восемь пострадали.