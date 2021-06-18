СМИ: Бразилия выйдет на первое место в мире по числу смертей от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысит аналогичный показатель в США, занимающих первое место в мире по количеству смертей в результате COVID-19. С таким мнением выступил в пятницу в интервью газете Globo Мигел Николелис, ученый Дьюкского университета (штат Северная Каролина, США).

"Еще в январе я предупреждал, что если не ввести общенациональный локдаун, то мы едва будем успевать хоронить. И число смертей [вследствие COVID-19] увеличилось с 250 тыс. до 500 тыс. за четыре месяца. Эту динамику невозможно игнорировать. Мы опередим США и станем страной с самым высоким числом смертей из-за COVID-19, хотя наше население меньше населения США (около 214 млн в Бразилии и свыше 332 млн в США - прим. ТАСС)", - приводит газета слова Николелиса.

При этом, как отметил ученый, в США уже около 44% жителей полностью привиты от коронавируса и наблюдается резкий спад смертности "с 4 тыс. случаев в день до 350", а число ежедневных новых заражений снизилось в 20 раз по сравнению с прежними пиковыми значениями. По мнению Николелиса, Бразилии необходимо резко нарастить темпы вакцинации и начать прививать по 2-3 млн человек в день, а также ограничить дорожное сообщение, прекратить международные пассажирские авиаперевозки.

Как полагает Николелис, зимой, которая начинается в Бразилии 21 июня, страну ждет очередной всплеск заражений и смертей в результате инфицирования SARS-CoV-2. По его мнению, стоит ожидать повторения эпидемиологических показателей второй волны, пик которой в южноамериканской республике пришелся на март. Тогда на протяжении трех недель подряд регистрировали свыше 500 тыс. заражений, а еженедельное число летальных исходов COVID-19 стабильно закрепилось выше отметки 10 тыс., при этом в апреле оно дважды превысило 20 тыс.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайской фирмы Sinovac Biotech и американского производителя Pfizer. Более 24 млн человек уже привились двумя дозами вакцины, еще свыше 60 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (более 78 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. По информации Университета Джонса Хопкинса, по числу инфицированных (свыше 17,7 млн) Бразилия занимает третье место в мире после США (33,5 млн) и Индии (29,7 млн). По числу летальных исходов (496 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам (601 тыс).