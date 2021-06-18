В Италии не планируется вводить широкомасштабную обязательную вакцинацию

РИМ, 18 июня. /ТАСС/. Итальянское правительство не рассматривает возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Роберто Сперанца.

При этом он напомнил, что обязательная вакцинация была введена для всех категорий медработников, включая аптекарей. "В данный момент обязательство вакцинации не рассматривается для других категорий", - объявил он. Министр также объяснил это тем, что до сих пор отмечается высокий уровень участия в кампании вакцинации.

К настоящему моменту полный курс иммунизации прошли более 15 млн граждан, что соответствует почти 28% населения старше 12 лет. Всего сделано почти 45 млн инъекций.