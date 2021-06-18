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Пандемия COVID-19

Палестина отменила соглашение с Израилем о поставке 1 млн доз вакцины

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что эксперты проверили препараты и обнаружили, что они не соответствуют стандартам

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Палестинские власти спустя несколько часов после заключения отменили сделку, по которой Израиль должен был передать Палестине 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer, срок годности которой скоро истекает. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

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По его данным, палестинскую сторону не устроило скорое окончание срока годности вакцины, первые 100 тыс. доз которой Израиль уже поставил на Западный берег реки Иордан. На пресс-конференции в пятницу вечером министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сказала, что эксперты проверили дозы вакцины и обнаружили, что "они не соответствуют стандартам", поэтому было принято решение их вернуть.

После того как было объявлено о соглашении, палестинские власти подверглись жесткой критике в социальных сетях. Пользователи обвинили их в принятии некачественных препаратов и предположили, что вакцины могут оказаться неэффективными.

Ранее в пятницу канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о том, что власти государства утвердили передачу Палестине до 1,4 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer, срок годности которой скоро истекает, взамен на такое же количество нового препарата, которое должна поставить американская компания-производитель осенью этого года.

Теги
ПалестинаИзраильПандемия COVID-19
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