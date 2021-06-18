Байден заявил, что повторный локдаун в США не потребуется

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Американские власти прогнозируют, что США не потребуется повторный локдаун из-за распространения индийской мутации нового коронавируса - штамма "Дельта" по новой классификации Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили, заставит ли распространение штамма "Дельта" вашингтонскую администрацию принять решение о повторном локдауне. "Я так не думаю, потому что так много людей уже вакцинировалось. Однако вариант "Дельта" может привести к большим смертям в регионах, где население не было вакцинировано. Там, где люди получили обе дозы прививок, весьма маловероятно, что вариант "Дельта" к чему-либо приведет. Кроме того, существующие вакцины очень эффективны. Так что нет, это не локдаун, однако некоторые регионы сильно пострадают", - прогнозирует президент.

Перед этим в своей речи глава Белого дома подчеркнул, что "новый вариант [инфекции] сделает невакцинированных людей еще более уязвимыми [к заболеванию], чем они были месяц назад". "Это серьезная проблема, особенно в связи с тем, что эксперты называют вариантом "Дельта". Считается, что его передача происходит проще, он потенциально смертоноснее и особенно опасен для молодых людей", - добавил Байден, призвав американцев вакцинироваться, чтобы защититься от этого штамма.

Он также подчеркнул, что распространение нового коронавируса в стране уже привело к смерти свыше 600 тыс. жителей. "Это больше, чем [американцев погибло] в результате Первой мировой войны, Второй мировой войны, Вьетнама и [серии терактов в США] 11 сентября [2001 года] вместе взятых. Поэтому, несмотря на то что мы добиваемся невероятного прогресса, она [болезнь] остается серьезной и смертельной угрозой. Если вы не привиты, вы рискуете серьезно заболеть, умереть либо распространить инфекцию", - отметил Байден, добавив, что госпитализация при заболевании, как правило, требуется тем, кто не был вакцинирован.

Президент также рассказал, что за последние 150 дней (то есть со дня его инаугурации) в США использовали более 300 млн доз вакцин от коронавируса, более 175 млн американцев (65% всего взрослого населения) сделали хотя бы одну прививку. При этом в 15 штатах и столичном округе Колумбия по крайней мере 70% взрослых вакцинировались. Как сообщил ранее Белый дом, со дня вступления Байдена в должность президента (20 января) число случаев заболевания и смертей от COVID-19 сократилось более чем на 90%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 601 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.