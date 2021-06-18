Отели и санатории Ялты после подтопления функционируют в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Отели и санатории Ялты функционируют в штатном режиме после обрушившейся на город стихии, сообщила в пятницу ТАСС глава администрации города Янина Павленко.

После подтопления в Ялте нарушено электро-, газо- и водоснабжение. Власти города намерены ликвидировать все отключения, в том числе в туристическом секторе, в течение суток. Ранее в городе были подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов.

"Средства размещения фактически все функционируют в штатном, нормальном режиме. Никаких опасений за туристов нет. Единственное, у нас идет переселение их отеля "Бристоль", который находится в центральной части города, в другие гостиницы и пансионаты. И подтопило цокольный этаж отеля "Ореанда", - сказала Павленко.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация до этого была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.