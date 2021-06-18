Обязательную вакцинацию от ковида ввели в Тверской области для некоторых категорий граждан

ТАСС, 18 июня. Обязательная вакцинация против коронавируса отдельных категорий граждан введена в Тверской области в связи с ростом числа новых случаев заболевания. Прививки обоими компонентами вакцины до 18 августа должны сделать, в частности, работники торговли, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тверской области со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача Арнольда Выскубова, подписанное в пятницу.

"Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что прививку в обязательном порядке также должны сделать государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций. Требование не распространяется на тех, кто имеет противопоказания к вакцинации. По данным ведомства, вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины.

Отмечается, что обязательная вакцинация будет способствовать сдерживанию распространения ковида, это позволит продолжить штатную работу предприятий региона, объектов малого и среднего бизнеса. "На протяжении последних двух недель отмечается рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди населения Тверской области. На 18 июня 2021 года суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению с 1 июня 2021 года. За последнюю неделю госпитализировано 511 человек, что на 46% больше, чем за предыдущую неделю", - приводит пресс-служба слова Выскубова.

По данным регионального оперативного штаба на 18 июня, в Тверской области с начала пандемии выявлено 43 690 случаев заражения коронавирусом, в том числе 126 за последние сутки. Выздоровели 40 752 человека, 1 143 пациента умерли.