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Обязательную вакцинацию от ковида ввели в Тверской области для некоторых категорий граждан

Прививки обоими компонентами вакцины до 18 августа должны сделать работники торговли, общественного питания, транспорта, здравоохранения

ТАСС, 18 июня. Обязательная вакцинация против коронавируса отдельных категорий граждан введена в Тверской области в связи с ростом числа новых случаев заболевания. Прививки обоими компонентами вакцины до 18 августа должны сделать, в частности, работники торговли, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тверской области со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача Арнольда Выскубова, подписанное в пятницу.

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"Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что прививку в обязательном порядке также должны сделать государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций. Требование не распространяется на тех, кто имеет противопоказания к вакцинации. По данным ведомства, вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины.

Отмечается, что обязательная вакцинация будет способствовать сдерживанию распространения ковида, это позволит продолжить штатную работу предприятий региона, объектов малого и среднего бизнеса. "На протяжении последних двух недель отмечается рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди населения Тверской области. На 18 июня 2021 года суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению с 1 июня 2021 года. За последнюю неделю госпитализировано 511 человек, что на 46% больше, чем за предыдущую неделю", - приводит пресс-служба слова Выскубова.

По данным регионального оперативного штаба на 18 июня, в Тверской области с начала пандемии выявлено 43 690 случаев заражения коронавирусом, в том числе 126 за последние сутки. Выздоровели 40 752 человека, 1 143 пациента умерли.

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РоссияТверская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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