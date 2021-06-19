В Москве стартует эксперимент по созданию COVID-free ресторанов для вакцинированных

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столичные заведения общественного питания с субботы подключаются к эксперименту по созданию COVID-free пространства в Москве. Горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, предъявив подтверждающий вакцинацию QR-код с сайта госуслуг, но персонал будет работать в масках и перчатках, сообщил в субботу ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Эксперимент по созданию "бесковидных" зон в московских заведениях общепита планируем провести 19-29 июня. Предполагаем, что первых заведений общепита, где будут созданы COVID-free зоны, будет 10-15. Уже порядка восьми кафе, баров и клубов изъявили такое желание", - сказал Немерюк. При этом полный список участников эксперимента пока не приводится.

По словам Немерюка, ходить в рестораны, подключившиеся к эксперименту, смогут только те горожане, которые завершили вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг. "Официанты, хостес, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжат носить перчатки и маски", - уточнил он.

При этом от заведения, участвующего в эксперименте, не будут требовать полной вакцинации персонала, - достаточно 60% от общего числа сотрудников. Также исключение сделают для детей, которых пока не разрешено прививать от коронавируса: несовершеннолетние смогут посещать "бесковидные" заведения в сопровождении привившихся родителей и иных законных представителей.

Как пояснил ТАСС общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, участники эксперимента должны сделать свободным от ковида не отдельную зону в заведении, а целиком все пространство.

Первые "бесковидные"

Так, на данный момент для участия в эксперименте заявилось три заведения ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers. Как рассказал ТАСС его совладелец Алексей Васильчук, это будет один из ресторанов "Чайхона № 1", караоке "Щас спою" на Пушкинской площади и ночной клуб Birds в районе Делового центра. Запустить их в новом формате планируется во вторник, 22 июня.

"Пускать туда будем по QR-коду, а внутри для гостей все будет привычно и никаких ограничений: ни масок, ни перчаток, ни дистанции. Только музыка, песни, вкусная еда и хорошее настроение", - поделился он.