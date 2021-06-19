Зрители "Дикой мяты" устроили флешмоб и стали скупать билеты на фестиваль 2022 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Зрители российского фестиваля "Дикая мята", который был отменен в Тульской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, устроили в социальных сетях флешмоб в поддержку организаторов мероприятия и стали скупать билеты на фестиваль 2022 года. Об этом в беседе с ТАСС сообщил продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

"С удивлением увидел, и это разрывает мое сердце, как организатора фестиваля, что в сетях начался флешмоб, который связан с "Дикой Мятой". Люди, которые даже не собирались приезжать на фестиваль, покупают сейчас билеты на 2022 год и выкладывают фотографии этих билетов, - рассказал он. - Прямо сейчас куплены сотни билетов, и это потрясающе, потому что для нас это огромная поддержка, так как фестиваль был остановлен в состоянии полной готовности, когда были выстроены вся инфраструктура, сцены, приехали рестораны, было организовано электричество и медицинские лаборатории".

Андрей Клюкин также поблагодарил за поддержку всех неравнодушных к ситуации, так как фестиваль потратил все заработанные с продажи билетов деньги. В настоящее время официальные партнеры "Дикой Мяты" принимают решение об открытии сбора средств для помощи фестивалю, зарегистрировав в интернете для этой цели донат-платформу. "Что самое страшное, мы уже столкнулись с двумя лжеплатформами, на которых кто-то собирает деньги на фестиваль, не имея к нему никакого отношения, поэтому мы сделаем все-таки официальную платформу от официального партнера", - обратил внимание зрителей продюсер фестиваля.

Новости об отмене

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который ежегодно проводится с 2008 года, должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, но, как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По подсчетам организаторов, финансовые потери из-за отмены фестиваля составили около 100 млн рублей.

В пресс-службе правительства Тульской области заявили ранее, что власти региона компенсируют часть затрат организаторам фестиваля. Губернатор области Алексей Дюмин встретился в пятницу с продюсером фестиваля Андреем Клюкиным и генеральным директором "Центра событийного туризма" Адрианом Хмельницким, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. "Алексей Геннадьевич сказал, что он действительно принял это трудное для нас, для области и для его имиджа решение и понимает всю ответственность за это решение, и что наверняка часть зрителей захочет сдать билеты, что область должна субсидировать часть этих средств, рассказал Клюкин в субботу ТАСС. - Какая конкретная часть [будет выделена], нам не уточнили, потому что речь идет о госбюджете и согласованиях, а это не менее двух-трех недель, в течение которых будет сформирован комплекс мер по поддержке фестиваля, который Алексей Дюмин, кстати, собирался посетить".

По словам Клюкина, главная задача организаторов фестиваля сейчас решить финансовый вопрос со зрителями, которые намерены вернуть потраченные деньги за билеты на мероприятие. "Необходимо посмотреть, какие меры поддержки будут со стороны области, какое количество билетов будет сдано, какое количество поддержки со стороны зрителя мы получим, и тогда мы сможем через две недели понять, выжил фестиваль или нет", - отметил один из организаторов мероприятия. При этом Клюкин добавил, что программа "сочетающего в себе большое количество новой актуальной музыки" фестиваля "Дикая Мята" в 2022 году будет существенно отличаться от запланированной программы 2021 года. "Палитра меняется год от года, и невозможно ее держать три года подряд, перенося и перенося", - резюмировал продюсер.