В Праге почтили павших в Великой Отечественной войне

ПРАГА, 19 июня. /ТАСС/. Вечер памяти, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошел в пятницу в посольстве РФ в Чехии. Присутствовали представители чешских политических кругов, общественности, ветеранских организаций, органов СМИ и соотечественники. С приветственным словом выступил посол России в республике Александр Змеевский.

"Дата 22 июня имеет для жителей нашей страны сакральный смысл, - подчеркнул он. - В этот день мы вспоминаем о 27 млн жизней советских граждан, заплаченных за разгром нацизма и освобождение от него, в том числе стран Европы. Память - главный враг войны. Необходимо не забывать о ее страшных уроках. Недопустимо переписывать историю тех событий, обелять нацистов и их пособников".

Змеевский вручил нагрудные знаки МИД РФ "За взаимодействие" чешским гражданам Павлу Виттвару, Михалу Годачу и Зденеку Грабице, участвовавшим в подготовке издания в Чехии книги российского писателя Святослава Рыбаса "Мюнхен. Пророчество президента Бенеша". В дар Центральному музею Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве художник Станислав Седлачек передал свои картины "Парад Победы" и "Мадонна Освенцима". К их созданию его побудила благодарность советским воинам-освободителям, бок о бок с которыми сражался его отец - боец действовавшего на чешской территории партизанского отряда "Ермак".

Большое впечатление на гостей вечера произвела сопровождавшая его фотовыставка, посвященная трагическому юбилею. В экспозицию, развернутую в залах дипломатического представительства, вошли фотографии и документы, отражающие первые и самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Выставка подготовлена посольством РФ в Чехии во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом на основе архивных материалов МИД и Минобороны России, а также проекта "Образы войны".

Памятный вечер стал первой с начала пандемии дружеской встречей, которая в очном формате прошла в посольстве РФ в Чехии.