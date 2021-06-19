Эксперт: рост заболеваемости COVID-19 в России продлится еще минимум две недели

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продлится в стране еще минимум две недели. При условии наращивания темпов вакцинации населения против COVID-19 ситуация может стабилизироваться к августу, сообщил ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицина", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 1 февраля, в Москве - 9 056 заболевших COVID-19 за сутки, что стало максимумом с начала пандемии.

"Минимум две недели [будет продолжаться рост заболеваемости], не такой высокий, а вообще рост. Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца. Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне осенней, которая будет в любом случае - наверняка вирус будет дальше видоизменяться, - мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры", - заявил эксперт.

Тимаков пояснил, что результатов от вакцинации населения не стоит ждать сиюминутно. "Не забывайте, что вакцинация не означает, что сегодня привился, завтра защищен. Для того, чтобы была защита, должно пройти время для выработки иммунитета. Иммунитет вырабатывается через полтора месяца после первой прививки. Эффективность данной вакцинации будет для осенней волны или для того, чтобы защититься тем, кто еще не болел", - сказал он, добавив, что в целом темпы вакцинации от ковида в стране не самые лучшие. "Имея три вакцины, имея лучшую вакцину в мире - на четвертом месте находится "Спутник V", это уже признало мировое сообщество, и мы, извините, находимся в самом низу по темпам вакцинации", - заключил он.

Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

Всего в РФ зарегистрировано 5 281 309 случаев заражения, выздоровели 4 850 659 человек, умерли 128 445. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.