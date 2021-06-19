Абрамченко потребовала обеспечить бесперебойную работу погранпереходов в Забайкалье

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко потребовала обеспечить бесперебойную работу пунктов пропуска на границе Забайкалья с Китаем. Во время рабочей поездки на Дальний Восток она отметила, что сейчас пункты не отвечают современным требованиям технического развития, сообщается в субботу на сайте правительства Забайкальского края.

"По другую сторону границы мы видим современные, высокотехнологичные пункты пропуска, которые отслеживают все поступающие товары в автоматизированном режиме. У нас год не работает пункт весового контроля. Уполномоченным органам нужно обеспечить бесперебойную работу постов, ускорить оснащение пунктов пропуска, чтобы избежать попадания контрафакта в Россию", - сказала Абрамченко, слова которой приводят в сообщении.

Вице-премьер отметила, что будут даны отдельные поручения ведомствам по ускоренной модернизации пунктов пропуска.

Абрамченко напомнила, что уже приняты ключевые поправки в лесной кодекс, предполагающие тотальную цифровизацию отрасли и внедрение единой системы прослеживаемости древесины. "Пункт пропуска в Забайкальске - крупнейший пункт в Российской Федерации с точки зрения вывоза круглого леса, пиломатериалов. В этом году меняется таможенно-тарифное регулирование в отношении лесоматериалов, а со следующего года такая категория как 44.03 "Круглый лес" перестанет экспортироваться из Российской Федерации. Для нашей страны круглый, грубообработанный лес - больше не экспортный товар", - обозначила она и добавила, что сотрудники постов должны быть готовы к изменениям.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил определить единый орган власти, ответственный за координацию работы на пограничных переходах. Трутнев заявил, что ситуация на пунктах пропуска на Дальнем Востоке негативно влияет на международные экономические связи и реализацию инвестиционных проектов.

Экспорт древесины

Абрамченко поручила Минпромторгу, ФТС и Минприроды РФ рассмотреть возможность запрета на экспорт березовой древесины. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вице-премьера.

"По итогам осмотра пунктов пропуска [на российско-китайской границе] вице-премьер поручила Минпромторгу вместе с ФТС и Минприроды дополнительно проанализировать данные по экспорту древесины и продуктов ее обработки разного породного состава, в том числе березы, для возможного расширения запрета на экспорт", - говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений по итогам совещания был полный запрет на вывоз из страны грубо обработанных или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой.