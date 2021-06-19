В МЧС дали рекомендации москвичам в преддверии жары

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России советуют загорающим на пляже пользоваться солнцезащитным кремом и почаще переворачиваться, чтобы не обгореть и не получить тепловой удар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Правильное время для загара - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00. Прежде чем загорать, нужно воспользоваться солнцезащитным кремом, а после посещения пляжа - принять душ и протереть тело лосьоном после загара", - говорится в распространенных рекомендациях ведомства.

Кроме того, в МЧС призывают не забывать, что чем ближе вода, тем интенсивнее загар. Чтобы нахождение на солнце после купания в водоеме было безопасным, следует тщательно вытереть тело, отмечают специалисты. "Почаще переворачивайтесь и пейте больше жидкости", - отмечают в ведомстве. В МЧС также напомнили о необходимости защищать во время загара голову и глаза от солнца.

В настоящее время в России более 2 тыс. пляжей допущены к работе. С наступлением жары сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России усилили профилактическую работу и контроль за безопасностью на водоемах, в ходе рейдов особое внимание уделяется детям. Всего с начала года проведено более 40 тыс. подобных мероприятий на водных объектах.

Накануне Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о жаре до 31 градуса в субботу.