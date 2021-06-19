СМИ: более 60% японских компаний предпочли бы отмену или очередной перенос Олимпиады

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 60% компаний Японии хотели бы, чтобы Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти этим летом, были отменены или еще раз перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По данным опроса, проведенного токийской исследовательской компанией "Сёко" в начале июня, по крайней мере 34,7% опрошенных компаний предпочли бы отмену Олимпиады, а еще 29,3% респондентов выступили за очередной перенос соревнований. В то же время 36% опрошенных представителей бизнеса отметили, что Олимпийские игры следует проводить, как и планировалось. За месяц этот показатель снизился на восемь процентных пунктов.

В качестве основной причины необходимости отмены или переноса Олимпиады большинство респондентов (76,3%) назвало низкие темпы вакцинации в стране. 75,7% опрошенных также выразили опасение в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Японии может ухудшиться после соревнований из-за того, что на них приедет множество людей из-за границы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь будут проводиться с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков. Ожидается, что местные зрители на соревнования все-таки будут допущены с определенными оговорками: число зрителей на стадионах будет ограничено, они будут обязаны носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено. В то же время власти допускают отказ от допуска зрителей в случае очередного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.