Терапевт рекомендовала отказаться от сладких напитков в жару

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Врач-терапевт Людмила Лапа рекомендует в жару отказаться от сладких напитков в пользу обычной воды, закрывать открытые участки тела при выходе на улицу, а младенцам не находиться под открытым солнцем больше пяти минут.

"Питье - как можно больше. Водичка, маленькими глоточками, буквально каждые 15-20 минут - просто глоточек, - сказала врач в беседе с корреспондентом ТАСС. - Обычную воду. Ни в коем случае соки не надо, потому что на иммунную систему это нагрузка большая, соки - это те же самые белки, иногда и аллергены для нас. Ведь в соках не 90% воды, много там мякоти. Поэтому не стоит злоупотреблять этим".

Доктор пояснила, что употребление воды поможет держать водно-солевой обмен, предотвратит обезвоживание организма. "И не много чтобы было воды, но чтобы она была постоянно, потому что увлажнение лучше всего", - отметила она.

Что касается прогулок и отдыха на природе, терапевт советует не выходить в открытой одежде на яркое солнце и держаться в тени, чтобы избежать теплового удара и ожогов. "Если выходим, обязательно надеваем головные уборы, одежду, которая закрывает все открытые участки - это руки, ноги. Если мы находимся у реки, стараться быть в тенечке, под деревцем", - сказала врач.

Избегать резкого перепада температуры

Также она рекомендует чаще окунаться в воду, чтобы не перегреваться, но предупреждает, что, например, в Москве вода холодная и нужно избегать резкого перепада температуры.

"Вода у нас все-таки в Москве холодная. Мы должны понимать, что это не 24 градуса и даже не 20 Крыма. Поэтому нужно все-таки немножко согреться и сразу в воду, а после этого укрыться простынею, полотенцем - чем угодно, чтобы восстановить тепловой обмен", - говорит врач.

Особенно важно, по ее словам, соблюдать все эти рекомендации людям с хроническими заболеваниями. "Со всем нужно очень осторожно, надо себя знать, понимать каждый организм. Он индивидуален. И не стараться следовать за всеми, а лучше прислушиваться к своему организму", - сказала доктор.

Детям - особое внимание

Спать младенцам в тени очень полезно, а вот находиться под открытыми солнечными лучами лучше не больше пяти минут, отмечает врач.

"Спать всегда можно в тенечке, и чтобы был свежий воздух. Чем больше его поступает, тем лучше. Даже если вы раздели ребенка, на солнце можно пять минут. Всем это говорю", - сказала терапевт, добавив, что, если продержать ребенка больше пяти минут на таком солнце, может быть перегрев.

И, конечно, не надо забывать, по ее словам, надевать детям головные уборы и закрывать открытые участки тела. "Лучше все закрытое и в тенечке. Играть только в тенечке", - подчеркнула она.