Еще два обсерватора откроются в Москве для пациентов с легким течением COVID-19

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Два обсерватора откроются в Москве для лечения пациентов с легким течением коронавируса. Всего в городе будет работать пять таких обсерваторов, они смогут принять около 600 взрослых и почти 50 детей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве на фоне осложнения эпидемиологической обстановки снова растет потребность в обсервационных центрах. У нас продолжали работать два обсерватора на базе филиала Московского городского центра реабилитации в Крылатских холмах и санатория имени Артема Сергеева. Мы уже открыли еще одно обсервационное пространство - на базе комплексного реабилитационно-образовательного центра. Еще два учреждения возвращаются к работе 20 и 25 июня", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что таким образом, в городе будут работать пять обсерваторов. В них смогут разместиться около 600 взрослых и почти 50 детей. За все время работы обсерваторы приняли уже около 13 тыс. человек. Их открытие позволит замедлить широкое распространение вируса и помочь взрослым и детям переболеть в комфортных условиях под наблюдением специалистов.

С 20 июня свою работу возобновит обсерватор в реабилитационном центре для инвалидов "Царицыно", в нем смогут проходить лечение взрослые и дети. 25 июня откроется еще один обсерватор в социально-реабилитационном центре ветеранов войн и вооруженных сил на Олимпийском проспекте. Они будут работать только для взрослых.

"Для пациентов подготовлены все условия. Предусмотрено многоразовое питание, шкафчики для хранения личных вещей, организован досуг. Все услуги предоставляются бесплатно", - уточняется в материале.

В обсервационных пространствах медицинские сотрудники районных поликлиник наблюдают за выздоровлением пациентов, состоянием их здоровья, измеряют уровень насыщения крови кислородом, давление и температуру. Также персонал несколько раз в день проводит дезинфекцию помещений: обрабатывает специальным раствором полы и поверхности, которых могут касаться пациенты.