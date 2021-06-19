В Ростехнадзоре сообщили о приостановке работ на шахте в Кузбассе, где произошло обрушение

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Работы на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, где произошло обрушение породы, приостановлена, сообщили ТАСС в субботу в Сибирском управлении Ростехнадзора.

"Работы [на шахте] приостановлены. Наши сотрудники туда уехали, проверка проводится", - сказал собеседник.

Утром в субботу на шахте "Анжерская-Южная" произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. В результате произошедшего один человек погиб и еще один пострадал. Эвакуация работников шахты завершена.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается. В 2019 году на шахте уже происходило обрушение породы, тогда погиб один человек. Из-за нарушений промышленной безопасности работа угольного предприятия временно приостанавливалась, но после их устранения была возобновлена.