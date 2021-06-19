Военнослужащие Черноморского флота прибыли в Керчь для оказания помощи жителям

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости и грузоподъемности прибыл в Керчь. Как сообщили в субботу журналистам в пресс-службе флота, военные окажут помощь жителям города в преодолении последствий стихийного бедствия.

"В составе отряда 200 военнослужащих и 10 автомобилей "Камаз". По прибытии в Керчь отряд поступит в распоряжение межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова", - говорится в сообщении.

В Ялте военные моряки оказывают помощь в эвакуации людей, доставке воды, вывозе имущества. Кроме того, там действует мобильный отряд в составе около 200 военнослужащих и 10 автомобилей "Камаз". Для обеспечения питьевой водой в Ялту выдвинулась колонна автомобильных цистерн АЦПТ-10 в составе 10 единиц, отметили в пресс-службе.

Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Крыма.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам главы администрации города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.