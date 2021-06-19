В Молдавию прибыла новая партия вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", которую правительство России выделило Молдавии в качестве гуманитарной помощи, прибыла в ночь на субботу в Кишинев. Самолет из Москвы в международном аэропорту встретили депутат парламента Владимир Односталко и представители министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Сегодня ночью в Молдову прибыла новая партия российской вакцины "Спутник V". <...> Эту вакцину очень ждут, так как первая партия закончилась очень быстро", - написал Односталко в Facebook. Он отметил, что эта помощь была предоставлена в ответ на обращение руководства Молдавии к президенту РФ Владимиру Путину.

Это уже третья партия вакцины, поступившая в Молдавию из РФ. Она состоит из 30 тыс. доз препарата, из которых 10 тыс. доз предназначены для приднестровского региона. Первая и вторая партии, каждая в количестве 71 тыс. доз, были доставлены в аэропорт Кишинева 24 и 30 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что общее число направленных в страну доз вакцины составило 172 тыс.

"19 июня осуществлена поставка в Молдавию третьей партии российской вакцины "Спутник V" в количестве 30 тыс. доз, из которых 10 тыс. доз - для Приднестровья. Первая и вторая партии, каждая в количестве 71 тыс. доз, были доставлены в аэропорт Кишинева, соответственно, 24 и 30 апреля, - приводит слова Захаровой сайт российского дипведомства. - Общее количество препарата "Спутник V", поставленного в Республику Молдова в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, составило 172 тыс. доз".

Как отметила дипломат, Россия подтверждает готовность продолжать оказывать содействие Молдавии в противодействии коронавирусу, а также заинтересованность в сохранении и развитии дружественных российско-молдавских отношений.

Ситуация в стране

На сегодняшний день в республику уже поступило более миллиона доз вакцин от коронавируса, которые выделены через международную платформу COVAX, а также в двустороннем порядке правительствами России, Румынии и Китая. Это "Спутник V", препараты компаний AstraZeneca, Pfizer и Sinopharm. По оценкам властей, Молдавии с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, потребуется примерно 4,8 млн доз на два этапа вакцинации, чтобы привить примерно 70% населения.

В больницах страны остаются около 150 пациентов с коронавирусом, тогда как еще в марте число таких пациентов превышало 4 тыс. человек. Согласно данным Минздрава, со 2 марта полный курс вакцинации в стране прошли больше 216 тыс. человек (более 6% населения страны).

В Молдавии на данный момент отменены почти все действовавшие ограничения. Жителей республики обязали только носить маски в закрытых общественных местах, а экономических агентов - не допускать столпотворений. Ограничения на массовые мероприятия теперь носят рекомендательный характер, другие ограничения принимаются на уровне региональных властей.