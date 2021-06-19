Россиянки взяли четыре золотые медали на первой олимпиаде для девочек по информатике

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские школьницы стали абсолютными победителями на первой Европейской женской школьной олимпиаде по информатике, взяв четыре золотые медали, сообщила в субботу пресс-служба Минпросвещения.

"Российская сборная завоевала четыре золотые медали на первой Европейской женской школьной олимпиаде по информатике, проходившей с 14 по 19 июня в Швейцарии. Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня, участие в которой приняли 156 школьниц из 39 стран, включая США, Индию и другие. Каждая из команд имела возможность заявить до четырех человек", - говорится в сообщении.

Россию представляли Екатерина Шиляева из физико-математического лицея № 31 города Челябинска, Алиса Гладченко из московской общеобразовательной школы центра педагогического мастерства, Екатерина Порай из московской школы "Летово", Дарья Грекова - ученица седьмого класса московской школы № 2007.

Отмечается, что в индивидуальном зачете абсолютное первое место олимпиады поделили между собой Шиляева и Гладченко, набрав одинаковый максимально высокий результат - 709 баллов. Они показали лучший результат в сложнейшем задании, справиться с которым смогли лишь 15 участниц состязания.

"Наши школьницы своим выступлением наглядно доказали, что, во-первых, вопреки расхожему мнению информатика и программирование интересны не только ребятам. Во-вторых, то, как наши девушки справились с заданиями, уровень этих заданий и уровень найденных ими решений в очередной раз показывают и общий уровень школьного IТ-образования в России, которое сегодня уже не нуждается в какой-то дополнительной рекламе на мировой арене", - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

В Минпросвещения отметили, что тренерская работа велась под руководством доцента факультета информационных технологий и программирования университета ИТМО, лауреата премии президента РФ в области образования Андрея Станкевича.