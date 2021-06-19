Третью партию "Спутника V" доставили в Молдавию

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Третья партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в субботу в Молдавию, общее число направленных в страну доз вакцины составило 172 тыс. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19 июня осуществлена поставка в Молдавию третьей партии российской вакцины "Спутник V" в количестве 30 тыс. доз, из которых 10 тыс. доз - для Приднестровья. Первая и вторая партии, каждая в количестве 71 тыс. доз, были доставлены в аэропорт Кишинева, соответственно, 24 и 30 апреля, - приводит слова Захаровой сайт российского дипведомства. - Общее количество препарата "Спутник V", поставленного в Республику Молдова в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, составило 172 тыс. доз".

Как отметила дипломат, Россия подтверждает готовность продолжать оказывать содействие Молдавии в противодействии коронавирусу, а также заинтересованность в сохранении и развитии дружественных российско-молдавских отношений.