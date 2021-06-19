На севере Италии увековечили память о российской помощи во время пандемии

РИМ, 19 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятной таблички со словами благодарности в адрес российского руководства и медперсонала, оказавшего помощь Италии во время первой волны пандемии, состоялась в доме престарелых "Дом Бога" в северном городе Брешия. Как рассказал в субботу Марко Баратто, глава культурной ассоциации "Толстой", которой принадлежит данная инициатива, это символический выбор.

"Именно здесь работали российские специалисты, и мы считаем это знаком глубокой признательности", - сказал он. Как он уточнил, формально табличка была установлена еще в ноябре прошлого года. "Но тогда из-за действовавших ограничений мы не могли провести торжественную церемонию", - пояснил Баратто. В церемонии принял участие генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин, а также представители местных властей и руководство медучреждения.

Вторая подобная памятная табличка была установлена в другом обработанном российской бригадой доме престарелых "Ласточка" в городке Лумеццане в провинции Брешии. Там также предусмотрено торжественное открытие.

Группа из более 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для осуществления дезинфекционных мероприятий были доставлены в Италию в конце марта 15 бортами по договоренности, достигнутой во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Российские военные специалисты были направлены на работу в район города Бергамо, одного из наиболее пострадавших от пандемии на тот момент. Всего российские медики вылечили 76 пациентов в полевом госпитале Бергамо, построенном в кратчайшие сроки для приема заразившихся коронавирусом, когда местная больница имени Папы Иоанна XXIII оказалась перегружена. Специалисты химзащиты провели санитарную обработку 114 домов престарелых, продезинфицировали 1 млн 131 тыс. кв. м помещений, более 420 тыс. кв. м открытых площадей и дорог в более 90 населенных пунктах Ломбардии - как провинции Бергамо, так и соседней Брешии. Миссия продлилась до мая. Представители властей Италии на разных уровнях неоднократно выражали благодарность России.