В Минобороны Казахстана сообщили, что в ВС сформирован коллективный иммунитет к COVID-19

НУР-СУЛТАН, 19 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в рядах Вооруженных сил (ВС) Казахстана позволила сформировать коллективный иммунитет к инфекции. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны республики.

"Начальник Главного военно-медицинского управления полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев доложил о ходе вакцинации и завершении в вооруженных силах процесса формирования коллективного иммунитета к COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день в ВС двумя компонентами вакцины привито более 70% личного состава, всего же вакцинировались более 96% военнослужащих и представителей гражданского персонала. Исключение составляют пока лишь те, кто имеет медицинские противопоказания.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в вооруженных силах стабильная. Формирование коллективного иммунитета позволяет снять многие ограничения и проводить запланированные мероприятия боевой подготовки, крупномасштабные учения в полном объеме", - отметили в министерстве.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтвержден 407 531 случай инфицирования коронавирусом, 383 239 пациентов выздоровели, 4 226 человек скончались. Население республики составляет около 18,9 млн человек.