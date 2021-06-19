Мишустин дал поручения по поддержке граждан с инвалидностью

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития до 9 июля разработать предложения по изменению законодательства, которые позволят не учитывать зарплату граждан с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах, при расчете их дохода. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства.

"По закону до 75% дохода граждан, проживающих в домах-интернатах, идет на оплату полученных в учреждении услуг. В этот доход входят пенсии, пособия, а также зарплата. На встрече с главой правительства [в Дмитрове 8 июня] социальные работники попросили исключить из этого списка зарплату, чтобы у таких людей оставалось больше денег, которыми они могут сами распоряжаться, а также появился стимул для получения новой профессии и поиска интересной работы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мишустин поддержал предложение социальных работников и предложил разрешить проблему на законодательном уровне.

Помимо этого, на встрече Мишустину рассказали о проекте, который был разработан для помощи детям со сложными патологиями в подмосковном центре социального обслуживания и реабилитации "Журавушка". Там родителей обучают реабилитационным мероприятиям, а детям привозят на дом необходимое оборудование.

Председатель правительства поручил Минтруду и Минздраву проанализировать на примере проекта "Журавушка" опыт создания домашних микрореабилитационных центров по оказанию услуг детям-инвалидам и представить до 9 июля предложения по возможному распространению данной технологии на всю территорию России.