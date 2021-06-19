Снежный барс в Алтайском заповеднике попытался съесть скрытую камеру

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Молодой снежный барс Карагай увидел и попытался съесть скрытую камеру, которую установили в Алтайском заповеднике участники экспедиции по изучению этих редких животных. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Фотоловушки "поймали" молодого самца по имени Карагай. Это он сбивает камеру и позирует перед объективом, качественно оставляя метки на скале для других ирбисов, обозначая свой участок. Сейчас у снежных барсов период гона - кошачьи активно ищут пару: метят, самки призывно мяукают", - говорится в сообщении.

Видео передали участники 12-й добровольческой экспедиции "По следам снежного барса", которые сняли записи с установленных зимой камер. Проверка фотоловушек показала, что на участке зимой и весной присутствовал, по меньшей мере, один молодой самец снежного барса Карагай. Его уже сняли камеры в 2020 году с другим молодым самцом, возможно его братом, потому что ирбисы - одиночки, вместе можно встретить только самку с котятами или молодых животных, еще не занявших собственные участки.

Старейшего самца по кличке Хоргай камеры на алтайской стороне хребта Чихачева в 2021 году пока не обнаружили. Последние его снимки сделаны на монгольской стороне хребта 9 марта. Самка Гута с выводком также не попала в объектив работавших камер. Тем не менее во время экспедиции барсы находились совсем рядом с лагерями экспедиции. На возможное присутствие Гуты на участке полевых работ указывают призывные крики самки ирбиса, которые удалось записать на диктофон сразу двум добровольцам, в двух разных местах, уточнили в пресс-службе Алтайского заповедника.

"По следам снежного барса" - единственная в России ежегодная полевая экспедиция добровольных защитников редких животных. Простые жители нашей страны с разных уголков России за свои средства приезжают в Горный Алтай ежегодно, чтобы установить и проверить автоматические камеры на хребте Чихачева - горной цепи на самой границе с Монголией, где обитают редкие снежные барсы. Наблюдение за барсами с помощью фотоловушек на хребте Чихачева ведется с 2011 года.

По данным WWF, в России осталось 2% мировой популяции снежных барсов, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точно подсчитать их не удается -- барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса. По итогам 2020 года в России насчитали 60 особей, большая часть которых, порядка 40, обитает на Алтае - это две трети всего ареала.