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В 42 департаментах Франции объявили предпоследний уровень погодной опасности

Во многих департаментах прогнозируются грозы, жара, осадки и сильные порывы ветра

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Предпоследний ("оранжевый") уровень погодной опасности объявлен в субботу в 42 департаментах Франции в связи с сильными грозами и жарой. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo-France в своем Twitter.

"В середине дня во многих департаментах северной и центральной частях Франции возможны грозы", - предупреждают синоптики. "Ожидается, что за несколько часов в некоторых регионах также выпадет от 20 до 50 мм осадков. Также прогнозируются град и сильные порывы ветра, которые местами будут достигать 27 метров в секунду", - подчеркнули синоптики. 

Повышенный уровень погодной опасности в связи с грозами введен в департаментах Сена и Марна, Дордонь, Приморская Сена, Арденны, Уаза, Па-де-Кале, Мозель, Кот-д`Ор и др. Аномальная жара сохраняется в субботу в юго-восточном департаменте Рона.

Жителям регионов, затронутых непогодой, метеорологи рекомендуют по возможности оставаться дома, не находиться под деревьями и возле ручьев, избегать использования мобильных телефонов и электроприборов.

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