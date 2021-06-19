Врио главы Дагестана сообщил, что речи об обязательной вакцинации от COVID-19 пока не идет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рост числа заболевших коронавирусом наблюдается в Дагестане, он некритичен, речи о введении в регионе обязательной вакцинации пока не идет. Об этом в субботу журналистам в кулуарах съезда "Единой России" сообщил врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"Ситуация такая же, как и во всех остальных регионах, мы подрастаем по количеству инфицированных. Это, может, не так критично, как в других регионах, но рост есть", - сказал Меликов, отметив, что руководство региона настораживает данная ситуация.

При этом, по его словам, "речи об обязательной вакцинации пока не идет". "Мы изучаем опыт тех регионов, которые проводят обязательную вакцинацию. Не таких, как Москва и [Московская] область, здесь есть разница. Мы посмотрели, как в Якутии это делается. Мы надеемся, что удастся повысить процент вакцинации без принуждения", - пояснил Меликов.

По словам врио главы Дагестана, "люди расслабились после такого стабильного периода". "Каждый сам должен понимать, что он хозяин своей судьбы и от каждого зависит безопасность его и окружающих. Основные усилия сосредотачиваем на информационной работе и, безусловно, работаем над увеличением количества вакцинированных", - резюмировал он.