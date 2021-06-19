Минздрав выпустит рекомендации по срокам ревакцинации от COVID-19 в ближайшее время

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ в ближайшее время выпустит рекомендации по срокам проведения ревакцинации от коронавируса, сообщил в субботу глава министерства Михаил Мурашко.

"Пожалуйста, - сказал он, отвечая на вопрос, когда можно ревакцинироваться. - Вот, только сроки: сейчас мы выпустим рекомендации по ним".

Министр вновь призвал всех сделать прививку от коронавируса: "Провакцинироваться просто необходимо".

В четверг Мурашко сообщал, что через полторы недели в гражданский оборот выйдет вакцина "Спутник Лайт", которая в том числе будет использоваться для ревакцинации.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.