В рязанских медучреждениях не выявили серьезных нарушений после пожара в больнице

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Проверки учреждений здравоохранения Рязанской области, начатые после пожара с ОКБ им. Семашко в Рязани, в результате которого погибли три человека, не выявили серьезных нарушений. Об этом в субботу в кулуарах съезда партии "Единая Россия" сообщил ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Есть, конечно, отдельные недостатки, серьезных замечаний в этом отношении не выявлено, прокуратура подводит итоги параллельных проверок. Пока рано о чем-то говорить, но по тем нарушениям, которые были выявлены, сейчас занимаются все - отрабатывают их, чтобы этих нарушений не было", - подвел предварительные итоги проверок губернатор.

Он также отметил, что пока не намерен принимать кадровые решения в связи с пожаром в больнице.

"Сейчас разбираются специалисты, Следственный комитет. Надо понять, кто виноват, кто будет привлечен к ответственности. Соответственно, за этим последуют и кадровые решения", - добавил Любимов.

Ранее, 15 июня, была задержана главный врач ОКБ им. Семашко Людмила Сорокина, ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 18 июня суд в Рязани отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении нее меры пресечения в виде запрета определенных действий. Следственным комитетом также были допрошены министр здравоохранения Рязанской области, заведующий отделением. Показания дали медицинский персонал и люди, участвовавшие в эвакуации.