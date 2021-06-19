Путин призвал сфокусировать усилия, чтобы переломить сложную ситуацию в демографии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские власти должны сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на съезде "Единой России".

"Ситуация в демографической сфере сложная. Мы с вами - был момент - вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму", - констатировал он.

Как считает глава государства, чтобы переломить негативные тенденции, властям нужно "сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей".

Меры поддержки

Российские власти будут постоянно дополнять уже принятые меры для помощи семьям с детьми, причем на этой основе нужно сформировать целостную систему поддержки, отметил Путин.

"Уже принятые решения будем постоянно дополнять, настраивать, расширять. Но что подчеркну: на этой основе нужно сформировать именно целостную, эффективную систему поддержки малообеспеченных семей с детьми", - указал глава государства.

Будущее страны

Крепкие и благополучные семьи с детьми составляют основу будущего России, подчеркнул президент.

"Благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России", - считает Путин.