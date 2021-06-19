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XX съезд "Единой России"
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Путин: скоро запустят постоянную программу поддержки занятости молодежи

Глава государства призвал уделить особое внимание молодежной политике

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о запуске в ближайшее время программы поддержки молодежной занятости.

Выступая на съезде "Единой России" в субботу, глава государства призвал уделить особое внимание молодежной политике. "Именно для молодежи нужно уделить особое внимание условиям для реализации их способностей, замыслов молодых людей, здесь партии нужно наладить более активное сотрудничество с региональными командами, с коллегами на местах", - указал Путин.

"В ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодежной занятости, нужно помочь молодому человеку найти работу, найти свое место в жизни", - сказал президент.

Он попросил партию "включиться в ее реализацию сразу же, на ее старте учитывать специфику регионов, то, что запросы молодых людей тоже могут быть разными". "Главное - понимать их, слушать, слышать, подхватывать инициативу и подставить надежное плечо, направлять их активность туда, где она нужна и востребована страной", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что "в современном мире с его стремительными общественными, социальными, технологическими изменениями лидерство политической силы в огромной степени зависит от того, насколько ее программа, программа партии, насколько ее дела привлекательны, интересны, полезны для молодежи, созвучны ее устремлениям". "Но, конечно, нужно и формировать их интересы, формировать их образ мысли, от этого тоже зависит, как будет выстраиваться страна дальше, в этом тоже велика роль таких крупных политических объединений, как "Единая Россия", - убежден глава государства.

По его словам, "для современного качества жизни, для уверенности людей в будущем важно все: и эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, и, конечно, новые рабочие места, причем везде, во всех регионах страны".

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