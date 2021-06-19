Заммэра Москвы: сотрудники с медотводом учитываются в 40%, которые могут не прививаться

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники с временными медицинскими отводами и переболевшие коронавирусом учитываются в числе тех 40%, которые могут не прививаться при обязательной вакцинации 60% работников для отраслей сферы услуг в Москве. Об этом сообщила в субботу в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В оставшихся 40% как раз учитываются те, кто имеют временные медицинские отводы, те, кто переболели коронавирусом, и другие лица на усмотрение самих организаций. Например, люди, которые по каким-то причинам еще не приняли для себя решение получить надежную защиту. У этих групп работников оснований надеяться на наличие иммунитета меньше", - сказала она.