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XX съезд "Единой России"
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Путин призвал запустить в 2021 году программу медицинской реабилитации

Президент добавил, что на эту программу нужно выделить не менее 100 млрд рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал правительство в 2021 году запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации и выделить на нее не менее 100 млрд рублей. Об этом глава государства заявил, выступая в субботу на съезде "Единой России".

"Согласен с позицией "Единой России" и прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей", - сказал он.

Путин также заявил, что кабмин, Минздрав, регионы и "Единая Россия" должны работать "в штабном режиме" по реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. "В текущем году запущена региональная программа модернизации первичного здравоохранения. В общей сложности выделим на эти цели, как и говорили раньше, 550 млрд рублей. Проблем, требующих решения, волнующих людей, здесь много. Поэтому правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации нужно сейчас работать, что называется, в особом, штабном режиме. Я прошу подключиться и "Единую Россию". Особенно на местах, в муниципалитетах, где в основном и реализуются эти программы", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
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