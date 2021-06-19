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XX съезд "Единой России"
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Путин поручил кабмину подготовить программу капитального ремонта школ

Она должна быть рассчитана на ближайшие пять лет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские образовательные учреждения. Об этом заявил глава российского государства, выступая в субботу на съезде "Единой России".

"Прошу правительство совместно с регионами с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет с акцентом, обращаю на это внимание, на сельские школы", - сказал президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
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