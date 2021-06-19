Путин поручил направить 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на съезде "Единой России", предложил предусмотреть выделение не менее 30 млрд рублей на период до 2024 года на развитие среднего профессионального образования.

"Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 млрд рублей на период до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования", - сказал глава государства. Он уточнил, что сейчас такое образование "строится и на базе колледжей, и вузов".

Путин отметил, что эти средства "пойдут на обновление материальной базы, на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения".

"Подчеркну. Это важнейшая задача, поскольку квалифицированные специалисты рабочих профессий - это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает", - резюмировал президент РФ.