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XX съезд "Единой России"
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Путин поручил направить 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования

Речь идет о дополнительных средствах на период до 2024 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на съезде "Единой России", предложил предусмотреть выделение не менее 30 млрд рублей на период до 2024 года на развитие среднего профессионального образования.

"Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 млрд рублей на период до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования", - сказал глава государства. Он уточнил, что сейчас такое образование "строится и на базе колледжей, и вузов".

Путин отметил, что эти средства "пойдут на обновление материальной базы, на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения".

"Подчеркну. Это важнейшая задача, поскольку квалифицированные специалисты рабочих профессий - это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает", - резюмировал президент РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
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