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XX съезд "Единой России"

Путин предложил дополнительно выделить регионам 30 млрд рублей на ремонт дорог

Путин предложил уже в ближайшие дни дополнительно выделить регионам РФ 30 млрд рублей на ремонт дорог.

В России нужно повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных сетей и других инфраструктурных объектов - Путин.

Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов до 2026 г., увеличивая финансирование по мере появления новых проектов.

На проекты по развитию общественного транспорта в регионах РФ будет выделено дополнительно 50 млрд рублей - Путин.

Путин предложил с 2022 года поддержать региональные проекты по модернизации инженерных систем, выделив на первом этапе 150 млрд рублей.

Теги
XX съезд "Единой России"
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