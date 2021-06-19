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Прямое авиасообщение 4 июля откроется между Махачкалой и Баку

Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Прямой авиарейс между Махачкалой и Баку (Азербайджан) запустят 4 июля. Билеты уже в продаже, сообщила в субботу ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Первый вылет из Махачкалы в Баку запланирован на 4 июля в 01:05 (мск) бортом авиакомпании S7 Airlines. Самолет Boeing 737-800 сможет вместить 176 пассажиров. Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, все прибывающие в Азербайджан пассажиры старше одного года должны иметь медицинскую справку в распечатанном виде с отрицательным результатом теста на COVID-19, выданную не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в Баку в аккредитованной лаборатории в стране отправления.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новый Уренгой, до закрытия в РФ международного авиасообщения - в города Казахстана, Турции и ОАЭ.

Теги
АзербайджанРоссияДагестан
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